أرقام مرعبة للتحكيم في الدوري الإيطالي من قبل beIN SPORTS January 23, 2020 12:29 2:14 دقيقة يشهد الدوري الإيطالي ارتفاعا ملحوظا في عدد البطاقات الحمراء،وفي الأخطاء التي يرتكبها اللاعبون خلال المباريات وهو ما جعل البعض يصفـه بأنه الدوري الأكثر سـوءا بين الدوريات الكبرى في أوروبا. تقارير إخبارية الدوري الإيطالي -آخر الفيديوهات 2:21 دقيقة صراع مثير على لقب هداف الدوري الإيطالي 2:14 دقيقة أرقام مرعبة للتحكيم في الدوري الإيطالي 0:30 دقيقة مانشستر يونايتد يقدم عرضا جديدا لضم فيرنانديش 0:48 دقيقة كلوب يؤكد تمسكه بشاكيري 0:31 دقيقة تقارير تؤكد رغبة إنتر ميامي الأميركي في ضم أغويرو 1:45 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 4:51 دقيقة ليكرز يستفيق بعد "صفعة" بوسطن الموجعة 3:04 دقيقة سقوط مدو للـ"يونايتد" على أرضه أمام بيرنلي 3:34 دقيقة توتنهام يعاني قبل أن يتخطى نوريتش سيتي 0:26 دقيقة يوفنتوس يزيح روما ويبلغ نصف نهائي كأس إيطاليا