وبعد أن لعب موسمين إلى جانب ليونيل ميسي في برشلونة، يتأهب الدولي البرازيلي للعب مع كريستيانو رونالدو.

وقال اللاعب عند تقديمه لوسائل الإعلام اليوم الأربعاء "لقد حظيت بامتياز اللعب مع لاعبين رائعين. اللعب مع رونالدو يكاد يكون بمثابة تحقيق حلم".

وأضاف "يوم مهم للغاية بالنسبة لي. أشكر عائلتي، والمديرين، وفابيو (باراتشي المدير الرياضي في يوفي) وجميع الذين رحبوا بي".

وفاز يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي، لكنه أقال المدرب ماوريتسيو ساري بعد خسارته أمام ليون في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وتم تعيين لاعب خط الوسط السابق الشهير أندريا بيرلو خلفاً لساري، وقال أرتور إنه يتشرف باللعب تحت قيادة مدربه الجديد، الذي لم يسبق له تولي تدريب فريق من الدرجة الأولى.

وقال "لم أتحدث إلى المدرب بالتفصيل حتى الآن. لكنه لعب كرة القدم بطريقة فريدة ومختلفة عن الآخرين. أشعر بالفخر للعب تحت قيادة هذا المدرب. أي شخص مهتم بكرة القدم يعرف مسيرته الكروية".

وفاز أرتور بلقبين في الموسمين اللذين قضاهما في كامب نو (الليغا وكأس السوبر المحلية)، لكن برشلونة فشل في دوري أبطال أوروبا في كلتا الحملتين.

أما في يوفي فقد مر 24 عاماً على آخر مرة فاز فيها يوفنتوس بلقب أوروبي.

وقال أرتور: "كان هذا أحد الأسباب الرئيسية للانضمام، هنا يمكنني اللعب مع لاعبين مهمين ومشروع يوفنتوس طموح للغاية. دوري الأبطال أولوية. سأعمل مع زملائي للوصول إلى هذا الهدف والعديد من الأهداف الأخرى.

وأضاف اللاعب "نحن نتحدث عن يوفنتوس، ناد له تاريخ فريد. إنه فريق له هيكل مهم، كل هذه العوامل تجعله فريداً دائماً".

وفي معرض حديثه عن السنتين اللتين قضاهما في برشلونة، أضاف أرتور: "لا يسعني إلا أن أشكرهم، لقد كان لديهم مودة كبيرة تجاهي. لقد عوملت بشكل جيد للغاية، كجزء من مشروع طموح".