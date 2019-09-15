وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة، نجح روما أخيراً في المحافظة على تقدمه وخرج منتصراً للمرة الأولى هذا الموسم على حساب ساسوولو 4-2.

وكان نادي العاصمة استهل الموسم مع مدربه الجديد البرتغالي باولو فونسيكا بتعادل مع جنوى 3-3 بعد أن تقدم على الأخير مرتين، ثم مع جاره لاتسيو 1-1 بعد أن كان أيضاً صاحب هدف التقدم.

لكن فريق "الذئاب" نجح هذه المرة في منح فونسيكا فوزه الأول بعدما حسم اللقاء في شوطه الأول بتسجيله أربعة أهداف عبر بريان كريستنتي (12) والبوسني إدين دزيكو (19) والوافد الجديد الأرميني هنريك مخيتاريان (22) والهولندي جاستن كلايفرت (33).

ورغم الرباعية النظيفة، لم يستسلم ساسوولو وبدأ يلوح في الأفق سيناريو المباراتين الأوليين لنادي العاصمة حين قلص دومينيكو بيراردي الفارق بثنائية (53 و72)، إلا أن رجال فونسيكا حافظوا على رباطة جأشهم وخرجوا في نهاية الأمر منتصرين.

