وعلى رغم من تقدم الفريق صاحب الأرض بهدف لأحد نجومه البلجيكي درايس ميرتينز 28، إلا أن أتلانتا عاد بقوة في الشوط الثاني وسجل هدفين عبر الكولومبي دوفان زاباتا 69، والكرواتي ماريو بازاليتيش 80.

وتجمد رصيد نابولي عند 67 نقطة في المركز الثاني، متأخراً بفارق 20 نقطة عن يوفنتوس. وأتت خسارة لاعبي المدرب كارلو أنشيلوتي بعد الخروج المخيب للآمال من ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" أمام أرسنال الانكليزي بمجموع صفر-3 في الذهاب والإياب.

ودخل أتلانتا سباق الحصور على المركز الرابع بقوة فأصبح خامساً بنفس عدد النقاط خلف ميلان ولكل منهما 56 نقطة بفارق المواجهات المباشرة، ثم روما في المركز السادس 55 نقطة.