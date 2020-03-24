وقال نادي أتلانتا في بيان "لا تظهر الأعراض حالياً على ماركو".

وأضاف "ستنتهي فترة الحجر الصحي الذي يخضع له ماركو وجميع لاعبي الفريق الأول في 27 مارس".

وإيطاليا هي أكثر الدول الأوروبية المتضررة من وباء كورونا ووصل عدد الوفيات إلى 6820 يوم الثلاثاء وهو الأعلى في العالم.

وتعد منطقة بيرغامو الأكثر تضرراً في إيطاليا وسجلت 6728 حالة إصابة.

وقال جيورجيو جوري رئيس بلدية بيرجامو إن مباراة أتلانتا ضد بلنسية في استاد سان سيرو في ميلانو يوم 19 شباط/ فبراير بدوري أبطال أوروبا، والتي حضرها نحو 40 ألف مشجع، ساهمت في انتشار العدوى في بيرجامو.

وقال جوري للصحفيين يوم الثلاثاء "كان الاستاد متكدسا بالجماهير ثم انتقل الزحام إلى الحانات وبالتأكيد شهدت هذه الليلة أعلى معدل للعدوى بين الناس".

وكان سبورتيلو على مقاعد البدلاء في هذه المباراة. وقال بلنسية الأسبوع الماضي إن أكثر من ثلث لاعبي وأعضاء طاقم الفريق الإسباني ثبتت إيجابية عيناتهم في فحوص كورونا منذ رحلته إلى إيطاليا.

وظهرت ثلاث حالات إصابة مؤكدة لدى فريق يوفنتوس بطل إيطاليا وتخص اللاعبين باولو ديبالا وبليز ماتودي ودانييلي روجاني كما أصيب ثلاثة لاعبين من فيورنتينا وآخر من فيرونا ولاعب في ميلان وستة من سامبدوريا.