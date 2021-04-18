وسجّل البديل الأوكراني روسلان مالينوفسكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87 ليقفز أتالانتا إلى المركز الثالث برصيد 64 نقطة متقدماً على فريق السيدة العجوز بفارق نقطتين.

وخاض "يوفي" المباراة من دون نجمه وهدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تخلف عن رحلة فريقه بسبب إصابة عضلية.

ولم تكن للفريقين أي فرص خطيرة في الشوط الأول، باستثناء فرصة هدف محقق أهدرها الإسباني ألفارو موراتا داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وانتظر الفريقان حتى الدقيقة 87 من المباراة، عندما ارتقى مالينوفسكي لركنية حولها برأسه في المرمى، لتنتهي المباراة بفوز ثمين لأتالانتا.

وفي مباراتين أخريين، فاز لاتسيو فعلى بينيفينتو 5-3 وبقي في المركز السادس مع 58 نقطة، فيما انتصر بولونيا على سبيتسيا 4-1.

من جهته، حقق تورينو فوزاً مثيراً على ضيفه روما 3-1.



وبهذه الخسارة، بقي روما عند 54 نقطة في المركز السابع، فيما رفع تورينو رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس عشر.



وتقدم روما مبكراً عن طريق الإسباني بورخا مايورال (3)، لكن تورينو قبل الطاولة على الضيف بثلاثية تناوب على تسجيلها الباراغوياني أنطونيو سانابريا (57)، سيموني زازا (71)، والفنزويلي توماس رينكون (90+2).