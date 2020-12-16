وبادر "يوفي" بالتسجيل عبر فيديريكو كييزا (29) بيد أن الضيوف تمكنوا من معادلة الكفة بواسطة السويسري ريمو فرويلر (57).

وهو التعادل السادس للـ"بيانكونيري" في الـ"كالتشو" منذ انطلاق الموسم الحالي مقابل 6 انتصارات ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث.

أما بالنسبة لأتالانتا فهو التعادل الثالث خلال الموسم الجاري مقابل 5 انتصارات و3 هزائم ليصبح رصيده 18 نقطة في المرتبة الثامنة.

يذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة (61) تصدّى لها حارس الفريق الزائر بييرلويجي غوليني بنجاح.

تفاصيل المباراة

تقاسم الفريقان الفرص والسيطرة مع أفضلية نسبية لصاحب الضيافة، الذي أضاع لاعبوه فرصًا سهلة وركلة جزاء، فيما شهدت المباراة تفوقا لحارسي المرمى.

وأضاع الإسباني ألفارو موراتا كرة سهلة أمام المرمى المشرع بعد تبادل للكرات مع رونالدو، حاول إثر ذلك لعب الكرة خلفية وظهره للمرمى لكن الكرة تاهت عن الشباك (12).

وافتتح كييزا التسجيل بعدما تحصل على الكرة من تمريرة بينية من الأوروغوياني رودريغو بنتناكور فتقدم بها وسددها صاروخية من على مشارف منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة لمرمى بييرلويجي غوليني (29).

وتصدى الحارس الدولي البولندي فويتشيتش تشيزني بجسده لتسديدة الكولومبي دوفان زاباتا وأخرج الكرة إلى ركنية لم تثمر (32).

وعادل فرويلر للضيوف بعدما استخلص الكرة وتقدم بها إلى حدود منطقة الجزاء وسدد كرة خادعة فشل تشيزني بالتعامل معها (57).

واحتسب الحكم ركلة جزاء ليوفنتوس انبرى لها رونالدو لكن غوليني أمسكها (61)، ثم عاد الأخير وأنقذ مرماه بعد أقل من دقيقة بإبعاد تسديدة موراتا القريبة إلى ركلة ركنية.

ومنع تشيزني الضيوف من هز شباكه مرة ثانية بالتصدي للركلة الحرة التي سددها زاباتا (73).