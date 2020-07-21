وسجل هدف الفوز الوحيد الكولومبي لويس مورييل 62.

وصار رصيد أتالانتا 74 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً خلف يوفنتوس المتصدر (80 نقطة) وأمام إنتر ميلان 72 الذي سيلعب ضد فيورنتينا غداً الأربعاء.

أما رصيد بولونيا فتوقف عند النقطة 43.

وحققت كتيبة المدرب جان بييرو غاسبيريني ستة انتصارات تواليا منذ استئناف الدوري إثر توقف قصري بسبب فيروس كورونا المستجد، قبل أن تتعادل مع يوفنتوس 2-2 ثم مع فيرونا 1-1 في المرحلتين الاخيرتين.

في المقابل، لم يفز بولونيا صاحب المركز العاشر بأي من مبارياته الأربع الاخيرة فخسر اثنتين وتعادل في مثلهما.

وكان الشوط الاول متكافئاً مع أفضلية استحواذ لأتالانتا لكن الفرصة الوحيدة الصريحة كانت لبولونيا عندما سدد موسى بارو في العارضة (40).

وأبرز ما شهده هذا الشوط كان طرد مدرب أتالانتا غاسبيريني بعد توجيه كلاماً نابياً باتجاه نظيره سينيسا ميهايلوفيتش في الدقيقة 37.

ونزل المهاجم الكولومبي لويس مورييل بدلاً من لاعب الوسط الكرواتي ماريو باساليتش مطلع الشوط الثاني فنجح في تسجيل هدف المباراة الوحيد بتمريرة من مواطنه دوفان زاباتا، رافعاً رصيده إلى 18 هدفاً هذا الموسم في الدوري المحلي بينها 11 بعد دخوله احتياطياً.

وتعرض مورييل لحادث الاسبوع الماضي عندما زلت قدمه على حافة حوض السباحة ما استدعى غرزات عدة في رأسه وقد ارتدى واقياً خلال المباراة.

وبات اتالانتا اول فريق يسجل 95 هدفا في الدوري المحلي منذ أن نجح في ذلك فيورنيتنا موسم 1958-1959.

ويتمتع اتالانتا بأقوى خط هجوم في الدوري هذا الموسم (95 هدفا) لكنه يعاني من غياب هدافه السلوفيني جوزيب ايليسيتش الذي لم يتعاف من إصابة ألمّت به.

وبلغ أتالانتا الذي يخوض موسماً استثنائياً محلياً وأوروبياً، الدور ربع النهائي من دوري ابطال أوروبا من مشاركته الاولى في المسابقة القارية، حيث أوقعته القرعة ضد باريس سان جرمان الفرنسي الذي سيلتقيه الشهر المقبل في لشبونة عند استئناف المنافسات.

يذكر أنه في حال عدم فوز انترميلان على فيورنيتنا الأحد، سيفتح المجال أمام يوفنتوس ليحسم اللقب الخميس في حال فوزه على أودينيزي.

