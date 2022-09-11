واوقف كريمونيزي العائد إلى الـ "سيري أ" للمرة الاولى منذ عام 1996، سلسلة من 3 انتصارات توالياً لأتالانتا الذي رفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، متساوياً مع نابولي المتصدر الفائز على ضيفه سبيتسيا 1-صفر السبت في افتتاح منافسات هذه المرحلة، وميلان الثالث الفائز على مضيفه سمبدوريا 2-1 في اليوم ذاته.



وفي مباراة مغلقة ودفاعية على حساب الهجوم، تألق الحارسان فصدّ حارس عرين الفريق الضيف الروماني أيونوت رادو تسديدة من الكولومبي لويس مورييل بعد سبع دقائق من صافرة البداية، قبل أن يتدخل مجدداً أمام لاعب وسط أتالانتا الهولندي تون كوبمينرس (23).



واعتقد أتالانتا أنه افتتح التسجيل في الدقيقة 63 من ركلة حرة مباشرة ساحرة من كوبمينرس، إلاّ أنّ الحكم ألغى الهدف بعودته إلى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" إثر لمسة يد على زميله كاليب أوكولي.

إلاّ أنّ أتالانتا تقدم بهدف صحيح هذه المرة برأسية مدافعه التركي ميريح ديميرال بعد تمريرة من المتألق كوبمينرس (74).



غير أنّ كريمونيزي أعاد خلط الأوراق حارماً أتالانتا من الصدارة التي تبوأها للمرة الأولى منذ أكثر من 60 عاماً، بإدراكه التعادل بعدما صدّ حارس أتالانتا الأرجنتيني خوان موسو تسديدة من البديل الأرجنتيني سانتياغو أسكاسيبار تابعها بنجاح إيمانويل فاليري في الشباك (78).



وهو التعادل الثاني توالياً لكريمونيزي بعد بداية كارثية مع 4 هزائم توالياً، ليصعد إلى المركز الثامن عشر.

وفي مباراة أخرى مثيرة، سجل يوفنتوس هدفاً في الوقت القاتل ليتعادل مع ضيفه ساليرنيتانا 2-2.

وتقدم الضيوف بهدفين سجلهما أنتونيو كاندريفا (18) والبولندي كريستوف بيونتك من ركلة جزاء في الدقيقة 45، وبعد ذلك قلص البرازيلي بريمر النتيجة في الدقيقة 51 ثم أدرك ليوناردو بونوتشي التعادل في الدقيقة 90+3.

وفي باقي المواجهات، فاز لاتسيو على هيلاس فيرونا 2-صفر وبولونيا على فيورنتينا 2-1 وأودينيزي على مضيفه ساسولو 3-1 فيما تعادل ليتشي مع مونزا 1-1.

