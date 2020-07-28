وأنهى صاحب الأرض بارما الشوط الأول بالتقدم 1-0 سجله السويدي ديان كولوسيفسكي 43.

و بعدما مرر الإيفواري جيرفينيو كرة الى داخل المنطقة فشل المدافع الكراوتي بوشكو شوتالو في تشتيتها ليقتنصها كولوسيفسكي ويسجل هدفه العاشر في الدوري هذا الموسم (43).

وبات السويدي أول لاعب أجنبي تحت سن الـ21 يسجل 10 أهداف في موسم واحد في "سيري أ" منذ الأرجنتينيين ماورو ايكاردي (سمبدوريا) واريك لاميلا (روما) في عام 2013، وفق موقع "أوبتا" للإحصاءات.

لكن النادي الذي حاز على احترام الجميع هذا الموسم سجل له التعادل الأوكراني روسلان مالينوفسكي 70 من حرة مباشرة ممتازة، ثم وقع على الهدف الفوز نجمه اليخاندرو غوميز 84، بعد اختراق فردي رائع وتسديدة باليسرى.

وصار رصيد أتالانتا 78 نقطة في المركز الثاني بينما تجمد رصيد بارما عند النقطة 46 في المركز الحادي عشر.

ورغم أن أتالانتا ضمن مشاركته الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا، إلا أنه يرغب في إنهاء الموسم وصيفا لتكون أفضل نتيجة له على الإطلاق في دوري الاضواء، وهذا ما تمناه مدربه جان بييرو غاسبيريني الاثنين عندما قال "حتى لو كان الهدف الرئيسي هو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، إذا فزنا في المباراتين المتبقيتين سننهي الموسم في المركز الثاني، أفضل نتيجة على الإطلاق في تاريخ أتالانتا".

وسيكون مصير أتالانتا بين يديه كونه يستضيف إنتر في برغامو في المرحلة الاخيرة من الموسم الأحد، التي ستشكل أيضاً اختباراً أخيراً قبل موقعته مع باريس سان جيرمان الفرنسي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا في 12 آب/أغسطس المقبل في العاصمة البرتغالية لشبونة والتي ستقام بنظام مواجهة واحدة.

وبلغ أتالانتا هذا الدور من المسابقة القارية الاهم في مشاركته الاولى في تاريخه بعد أن أنهى الموسم الماضي من "سيري أ" ثالثاً.

وحافظ النادي الشمالي على سجله خاليا من الهزائم للمباراة السابعة عشرة على التوالي في الدوري (13 انتصارا واربعة تعادلات) والتاسعة عشرة في جميع المسابقات، إذ تعود آخر هزيمة الى 20 كانون/الثاني يناير ضد سبال.





