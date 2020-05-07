أتالانتا يعلن تعافي حارسه من فيروس كورونا May 7, 2020 22:39 0:32 دقيقة -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة أتالانتا يعلن تعافي حارسه من فيروس كورونا 3:31 دقيقة هل باتت عودة الدوري الإيطالي مهددة؟ 0:29 دقيقة فيورنتينا يعلن إصابة ثلاثة لاعبين بفيروس كورونا 0:10 دقيقة ترتيب الدوري الألماني هذا الموسم 2019 - 2020 13:45 دقيقة تيباس يؤكد أن الدوري الإسباني سيستكمل حتى النهاية 0:00 دقيقة بطولة البريميرليغ المنزلية - اليوم الثالث 1:59 دقيقة رسميا...الدوري الألماني سيستأنف في 16 مايو 2:01 دقيقة عودة النشاط لمرافق الأندية الإسبانية 2:50 دقيقة باريس سان جيرمان يدعم المستشفيات في ظل أزمة كورونا 2:07 دقيقة "اللعب من دون جمهور سيكون غريبا"