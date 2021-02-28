

وسجل الأوكراني روسلان مالينوفسكي (40) والألماني روبن غوسنز(70) الهدفين.

وعوّض أتالانتا خسارته أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني صفر-1 الأربعاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وحقق فوزه الثالث توالياً في الدوري والثالث عشر هذا الموسم.

واستغل أتالانتا تعثر يوفنتوس حامل اللقب أمام مضيفه هيلاس فيرونا 1-1 السبت، فلحق به إلى المركز الثالث برصيد 46 نقطة مع أفضلية فارق الأهداف لفريق "السيدة العجوز" الذي يملك مباراة مؤجلة أمام نابولي.

كما استفاد أتالانتا من خسارة شريكه السابق لاتسيو أمام مضيفه بولونيا صفر-2 السبت، فشدّد الخناق على القطب الأول للعاصمة روما الذي يلتقي ضيفه ميلان الثاني لاحقاً في قمة المرحلة.

وبات أتالانتا يتقدم بفارق نقطتين عن روما الذي تراجع إلى المركز الخامس.

وكان سمبدوريا الطرف الأفضل في بداية المباراة وهدّد مرمى ضيوفه أكثر من مرة، وأنقذ حارس مرمى أتالانتا ماركو سبورتييلو فريقه من هدف مبكر بتصديه لتسديدة قوية للتشيكي ياكوبو يانكتو من خارج المنطقة وحولها إلى ركنية (9).

وتابع سبورتييلو تألقه بإبعاده تسديدة قوية للدنماركي ميكل دامسغارد من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة (11).

ونجح مالينوفسكي في منح التقدم لأتالانتا بعد لعبة مشتركة مع الدولي الكولومبي لويس موريال سددها قوية بيسراه من حافة المنطقة وأسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس (40).

وعزز غوسنز تقدم أتالانتا عندما استغل تمريرة عرضية من الدنماركي يواكيم مايهله تابعها بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى (70).

