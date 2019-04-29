وقبل أربع مراحل على ختام الموسم، أصبح ممثل برغامو في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط خلف إنتر ميلان الثالث ونقطة أمام روما الخامس، مستفيدا، على غرار نادي العاصمة، من الخسارة التي مني بها ميلان الأحد أمام تورينو (صفر-2) ما سمح أيضا للأخير في أن يفرض نفسه لاعبا أساسيا في صراع الأمتار الأخيرة على المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال.

ويدين أتالانتا بفوزه الـ17 هذا الموسم الى الهولندي مارتن دي رون والكرواتي ماريو بازاليتش اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 81 و85، الأول من ركلة جزاء انتزعها أندريا ماسييلو من البرازيلي ساندرو، والثاني من تسديدة بعيدة تحولت من الدفاع وخدعت الحارس الارجنتيني خوان موسو.

لكن شيئا لم يحسم في هذا الصراع المحتدم على بطاقتي المركزين الثالث والرابع الى دوري الأبطال، إذ لا يفصل بين أتالانتا الرابع ولاتسيو الثامن سوى أربع نقاط، وبينهما كل من روما وتورينو وميلان.

وستكون رحلة الامتار الأخيرة صعبة على اتالانتا الذي لم يذق طعم الهزيمة في 11 مباراة متتالية، بينها مباراتا نصف نهائي مسابقة الكأس حيث بلغ مباراة اللقب وسيلتقي لاتسيو في 15 أيار/مايو، وذلك في إعادة لمباراتهما المصيرية المقررة الأحد المقبل في المرحلة 35 من الدوري على الملعب الأولمبي في العاصمة.

والى جانب مباراته الأحد المقبل في معقل لاتسيو، سيكون أتالانتا مدعوا لمواجهة يوفنتوس، المتوج بطلا للمرة الثامنة تواليا، على ملعب عملاق تورينو في المرحلة قبل الأخيرة.

وعلى ملعب "أرتيميو فرانكي"، استمرت معاناة فيورنتينا رغم استعانته بمدربه القديم فينتشينزو مونتيلا، وذلك بسقوطه على أرضه أمام ساسوولو صفر-1 سجله دومينيكو بيراردي (37) في مباراة هامشية بالنسبة للفريقين لأنهما في مأمن من الهبوط وبعيدان عن المراكز الأوروبية.

ومني الـ"فيولا" الذي أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 41 عبر الفرنسي جوردان فيريتو، بهزيمته الثالثة، بينها نصف نهائي الكأس أمام أتالانتا (1-2)، في أربع مباريات خاضها حتى الآن مع مونتيلا دون أن يحقق أي فوز معه (تعادل في مباراته الأولى معه أمام بولونيا صفر-صفر).

وبقي فيورنتينا دون فوز للمباراة الـ12 تواليا في الدوري والكأس معا، وتحديدا منذ 17 شباط/فبراير حين تغلب على سبال (4-1) في المرحلة الرابعة والعشرين، فتجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما صعد ساسوولو الى المركز العاشر على حساب مضيفه برصيد 41 نقطة، محافظا على سجله الخالي من الهزائم للمرحلة الخامسة تواليا.