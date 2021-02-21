وسجل للفريق الفائز الكولومبي دوفان زاباتا 52، الألماني روبن غوسينز 64، والكولومبي الآخر لويس مورييل 71، والأرجنتيني كريستيان روميرو 79، فيما وقع على ثنائية الخاسر البولندي بيوتر زيلينسكي 58، و غوسينز لاعب أتالانتا بالخطأ في مرمى فريقه 76.

وصار رصيد فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني 43 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد فريق المدرب جينارو غاتوزو

عند النقطة 40 في المركز السابع.

واستعد أتالانتا بشكل جيد لملاقاة عملاق دوري أبطال أوروبا ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 الأربعاء.

طرد المدرب غاسبيريني بالبطاقة الحمراء بعد حديث غير ودي مع حكم اللقاء في الدقيقة 26

وهو الفوز الثاني لأتالانتا على نابولي في 10 أيام بعدما كان جرده من لقبه في الكأس المحلية بفوزه عليه 3-1 في إياب نصف النهائي (تعادلا سلباً في الذهاب)، وضرب موعدا مع يوفنتوس في النهائي.

ويملك الفريق الجنوبي نابولي مباراة مؤجلة أمام "السيدة العجوز"، علماً أنه يستعد لاستقبال غرناطة الاسباني في إياب دور الـ 32 من مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

سعى نابولي للبناء على فوزه على يوفنتوس 1-0 في المرحلة 21، لكن فريق المدرب غاتوزو أنهك بالغيابات.

افتتح زاباتا برأسه التسجيل في الدقيقة 52، وهو الهدف التاسع له في 23 مباراة في الدوري.

عادل نابولي بعد تمريرة ساقطة من ماتيو بوليتانو داخل المنطقة تابعها قائده زيلينسكي تسديدة "على الطاير" استقرت على يمين حارس المرمى بيارلويجي غوليني (58).

وتحول زاباتا إلى ممرر لكرة حاسمة، هي السادسة له هذا الموسم، أرضية داخل المنطقة تابعها بسهولة غوسينز في المرمى (64)، مسجلاً هدفه السابع.

ووجه مورييل الضربة القاضية لضيوفه بعدما تلاعب بالمدافع أمير رحماني من كوسوفو وسدد كرة صاروخية من زاوية صعبة في الجهة اليسرى استقرت في اعلى شباك الحارس أليكس ميريت (71).

وعاد غوسينز إلى الواجهة مجدداً ولكن هذه المرة عن طريق الخطأ إذ ساهم في تقليص نابولي الفارق بعدما حوّل الكرة في مرمى فريقه (76).

وأضاف أتالانتا الرابع من ركلة ركنية تابعها روميرو برأسه في الشباك (79).