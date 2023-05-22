آخر تطورات قضية المطالبة بحذف النقاط من يوفنتوس من قبل beIN SPORTS May 22, 2023 18:15 3:57 دقيقة آخر تطورات قضية حذف النقاط من يوفنتوس بعدما طالب المدعي العام الرياضي بإيطاليا خصم إحدى عشرة نقطة من الفريق الإيطالي. مقابلات يوفنتوس الدوري الإيطالي -آخر الفيديوهات 3:57 دقيقة آخر تطورات قضية المطالبة بحذف النقاط من يوفنتوس 0:40 دقيقة إنفانتينو يؤكد تضامنه مع فينيسيوس 0:54 دقيقة صحيفة "آس": هناك اضطهادٌ لفينيسيوس 1:05 دقيقة الرئيس البرازيلي يعبر عن دعمه لفينيسيوس 0:55 دقيقة الليغا تفتح تحقيقاً بسبب العنصرية ضد فينيسيوس 0:36 دقيقة بيريث يعلن دعم ريال مدريد المطلق لفينيسيوس 0:46 دقيقة البولندي مارتشينياك حكماً لنهائي دوري أبطال أوروبا 1:29 دقيقة روبياليس: "إسبانيا لديها مشكلة مع العنصرية " 0:54 دقيقة المدعي العام يطالب بخصم 11 نقطة من رصيد يوفنتوس 2:47 دقيقة مواجهتان مرتقبتان لتونس والعراق في كأس العالم