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يويفا يفتح تحقيقًا بحق إبراهيموفيتش بسبب مزاعم تورطه في شركة مراهنات

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الاثنين أنه فتح تحقيقًا تأديبيًا بحق السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي بسبب تورط مزعوم مع شركة مراهنات.

AFP

وقال الاتحاد القاري في بيان أنه فتح تحقيقًا تأديبيًا بحق ابن الـ39 عامًا "بشأن انتهاك محتمل للوائح الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من قبل السيد زلاتان إبراهيموفيتش لوجود مصلحة مالية مزعومة في شركة مراهنات".

وأضاف أن "مزيدًا من المعلومات بخصوص هذه المسألة ستتاح في الوقت المناسب".

 في نيسان/أبريل الماضي، أشارت الصحيفة السويدية "أفتونبلاديت" أن إبراهيموفيتش يواجه خطر العقوبة من قبل الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم، بعد عودته عن اعتزاله الدولي حيث شارك مع منتخب بلاده في التصفيات الاوروبية المؤهلة الى كأس العالم  قطر 2022.

وفقًا للصحيفة، فإن زلاتان مساهم في "بيتهارد" منذ العام 2018، وهو موقع مراهنة على الإنترنت مقره مالطا، من خلال شركته "أنوون ايه بي"، ما يتعارض مع قواعد الاتحادين الاوروبي والدولي (فيفا).
                  

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