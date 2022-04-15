يوفنتوس يمدّد عقد كوادرادو حتى 2023

وجاء هذا التمديد تلقائياً بعدما لعب الدولي الكولومبي البالغ 33 عاماً (111 مباراة دولية) مباراته الأربعين هذا الموسم مع يوفنتوس في كافة المسابقات، وكانت خلال الفوز على كالياري 2-1 الأسبوع الماضي.

وكان كوادرادو وصل إلى "بيانكونيري" في العام 2015، آتياً على سبيل الإعارة من تشيلسي الإنكليزي قبل أن يشتريه يوفنتوس، وبالتالي يمكنه أن يبلغ مباراته الرقم 300 في الموسم المقبل بقميص السيدة العجوز (262 مباراة حالياً).

وكوادرادو هو اللاعب الأكثر حضوراً في تشكيلة ماسيميليانو أليغري في الدوري هذا الموسم، مع 30 مباراة، على غرار زميله الإسباني ألفارو موراتا.

