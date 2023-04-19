يوفنتوس يفوز باستئنافه ضد إغلاق مدرج بسبب إساءات عنصرية من جماهيره ضد لوكاكو

وسيُسمح للجماهير بالتواجد في القسم السفلي من المدرج الجنوبي لاستاد أليانز لمواجهة نابولي متصدر الدوري مساء الأحد بعد قرار محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد.

ولم يوضح الاتحاد السبب الذي فاز بموجبه يوفنتوس بالاستئناف.

وصدر أمر بإغلاق القسم السفلي لمباراة واحدة بعد هتافات عنصرية من "غالبية المشجعين" في ذاك القسم، حسب ما قيل، هتفوا بها قبل وخلال تسجيل لوكاكو ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع منحت التعادل 1-1 في ذهاب نصف نهائي الكأس المحلية.

ثم تلقى لوكاكو وسط حالة صدمة بطاقته الصفراء الثانية في المباراة وطُرد بسبب طريقة احتفاله أمام مشجعي أصحاب الارض، والتي اعتبرت استفزازية على الرغم من الإساءات التي تلقاها، عندما وضع أصبعه على فمه مشيرًا الى علامة السكوت وقام بالتحية في اليد الثانية.

كما طرد حارس إنتر السلوفيني سمير هاندانوفيتش وجناح يوفنتوس الكولومبي خوان كوادرادو بعد خلاف حاد بعد المباراة.

أوقف كوادرادو، صاحب الهدف الآخر في المباراة، ثلاث مباريات لإمساكه هاندانوفيتش من رقبته ولكمه، بينما تم إيقاف حارس مرمى إنتر لمباراة واحدة لدوره في الشجار.

