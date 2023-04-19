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الدوري الإيطالي

يوفنتوس يفوز باستئنافه ضد إغلاق مدرج بسبب إساءات عنصرية من جماهيره ضد لوكاكو

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فاز يوفنتوس باستئنافه ضد إغلاق مدرج لمباراة واحدة بسبب إساءات عنصرية من  جماهيره ضد البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر، وفق ما أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الأربعاء.

Reuters

وسيُسمح للجماهير بالتواجد في القسم السفلي من المدرج الجنوبي لاستاد أليانز لمواجهة نابولي متصدر الدوري مساء الأحد بعد قرار محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد.

ولم يوضح الاتحاد السبب الذي فاز بموجبه يوفنتوس بالاستئناف.

وصدر أمر بإغلاق القسم السفلي لمباراة واحدة بعد هتافات عنصرية من "غالبية المشجعين" في ذاك القسم، حسب ما قيل، هتفوا بها قبل وخلال تسجيل لوكاكو ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع منحت التعادل 1-1 في ذهاب نصف نهائي الكأس المحلية.

ثم تلقى لوكاكو وسط حالة صدمة بطاقته الصفراء الثانية في المباراة وطُرد بسبب طريقة احتفاله أمام مشجعي أصحاب الارض، والتي اعتبرت استفزازية على الرغم من الإساءات التي تلقاها، عندما وضع أصبعه على فمه مشيرًا الى علامة السكوت وقام بالتحية في اليد الثانية.

كما طرد حارس إنتر السلوفيني سمير هاندانوفيتش وجناح يوفنتوس الكولومبي خوان كوادرادو بعد خلاف حاد بعد المباراة.
أوقف كوادرادو، صاحب الهدف الآخر في المباراة، ثلاث مباريات لإمساكه هاندانوفيتش من رقبته ولكمه، بينما تم إيقاف حارس مرمى إنتر لمباراة واحدة لدوره في الشجار.
 

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