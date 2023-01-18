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يوفنتوس يعيّن رسميًا مجلس إدارة جديد برئاسة فيريرو

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عين مساهمو نادي يوفنتوس الإيطالي رسميًا اليوم الأربعاء مجلس الإدارة الجديد برئاسة جانلوكا فيريرو.

reuters

وقبل نهاية عام 2022، تقدم مجلس إدارة يوفنتوس السابق باستقالة جماعية شملت رئيس النادي أندريا أنييلي ونائبه النجم التشيكي السابق بافل ندفيد.

وكان قد طُلب من المدير الإداري ماوريتسيو أريفابيني البقاء في منصبه لفترة مؤقتة حتى تشكيل مجلس إدارة جديد.

 
 

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