يوفنتوس يعيّن رسميًا مجلس إدارة جديد برئاسة فيريرو

وقبل نهاية عام 2022، تقدم مجلس إدارة يوفنتوس السابق باستقالة جماعية شملت رئيس النادي أندريا أنييلي ونائبه النجم التشيكي السابق بافل ندفيد.

وكان قد طُلب من المدير الإداري ماوريتسيو أريفابيني البقاء في منصبه لفترة مؤقتة حتى تشكيل مجلس إدارة جديد.



