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الدوري الإيطالي

يوفنتوس يعلن فسخ عقده مع ماتويدي قبل عام من نهايته

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أعلن نادي يوفنتوس بطل إيطاليا الأربعاء فسخ عقده مع لاعب خط الوسط الفرنسي بليز ماتويدي قبل عام من نهايته، وذلك بعد ثلاثة أعوام أمضاها في تورينو حقق خلالها خمسة ألقاب.

AFP

وجاء في بيان النادي الشمالي "بعد ثلاثة أعوام وخمسة ألقاب...بليز ماتويدي ويوفنتوس يودعان بعضهما بعد الاتفاق المشترك على إنهاء عقد اللاعب" الذي كان يمتد حتى العام 2021.

وصل اللاعب المتوج بكأس العالم مع منتخب بلاده عام 2018 في روسيا إلى يوفنتوس قادما من باريس سان جيرمان في العام 2017 وحقق خلال تلك الفترة لقب الدوري ثلاث مرات، الكأس والكأس السوبر.

وخاض ماتويدي (33 عاما) 133 مباراة مع نادي "السيدة العجوز" في جميع المسابقات بينها 88 في الدوري "سيري أ".

وأشارت تقارير صحافية عدة إلى أن وجهته المقبلة ستكون انتر ميامي الذي ينافس في الدوري الأميركي (MLS) والمملوك من نجم الكرة الإنكليزية السابق ديفيد بيكهام، وذلك قبل عام من كأس أوروبا التي أرجئت من العام الحالي الى 2021 بسبب فيروس كورونا المستجد.                                   

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