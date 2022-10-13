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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
الدوري الإيطالي

يوفنتوس يعلن غياب دي ماريا حتى مطلع نوفمبر

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أعلن نادي يوفنتوس اليوم الخميس أن الجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا سيغيب حتى مطلع نوفمبر/تشرين الثاني بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية.

Reuters

وأصيب دي ماريا خلال خسارة الفريق الإيطالي بهدفين دون مقابل أمام مكابي حيفا في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الفائت، وخضع اللاعب البالغ عمره 34 عاماً لفحوصات اليوم.

وذكر يوفنتوس في بيان "خضع أنخيل دي ماريا لفحوصات هذا الصباح وكشفت عن إصابة بسيطة في العضلات الخلفية بالساق اليمنى".  

وأضاف "سيحتاج اللاعب لنحو 20 يوما من أجل التعافي الكامل".  

ويأمل دي ماريا في التعافي السريع ليكون ضمن قائمة الأرجنتين في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™التي تنطلق في 20 نوفمبر/تشرين الثاني.  

وتنافس الأرجنتين في المجموعة الثالثة وتبدأ مشوارها أمام السعودية يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني قبل مواجهة المكسيك وبولندا.             

يوفنتوس دي ماريا منتخب الأرجنتين
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