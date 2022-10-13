يوفنتوس يعلن غياب دي ماريا حتى مطلع نوفمبر

وأصيب دي ماريا خلال خسارة الفريق الإيطالي بهدفين دون مقابل أمام مكابي حيفا في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الفائت، وخضع اللاعب البالغ عمره 34 عاماً لفحوصات اليوم.

وذكر يوفنتوس في بيان "خضع أنخيل دي ماريا لفحوصات هذا الصباح وكشفت عن إصابة بسيطة في العضلات الخلفية بالساق اليمنى".

وأضاف "سيحتاج اللاعب لنحو 20 يوما من أجل التعافي الكامل".

ويأمل دي ماريا في التعافي السريع ليكون ضمن قائمة الأرجنتين في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™التي تنطلق في 20 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتنافس الأرجنتين في المجموعة الثالثة وتبدأ مشوارها أمام السعودية يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني قبل مواجهة المكسيك وبولندا.