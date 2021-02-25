يوفنتوس يعلن عن ارتفاع خسائره المالية

وجاء في بيان صادر عن "السيدة العجوز "تأثر النصف الأول من السنة المالية 2020-2021 بشدة من انتشار كوفيد-19 والقيود المتخذة التي فرضتها السلطات".

وتابع "أثر الوباء بشكل مباشر وكبير، قبل كل شيء، على مبيعات التذاكر ومبيعات المنتجات، ما أدى إلى تأثير سلبي على الدخل من هذه العمليات وصافي الدخل والديون المالية".

وكانت قد بلغت الخسائر في النصف الأول من السنة المالية السابقة 50,3 مليون يورو.

وكان يوفنتوس أعلن عن خسائر بقيمة 89,7 مليون يورو للسنة المالية 2019-2020 التي انتهت في 30 حزيران/يونيو الفائت.

وأشار النادي الواقع في مدينة تورينو إلى "الاتجاه الإيجابي للعائدات من عقود الرعاية والإعلانات" الذي كان أعلى بقليل من العام السابق.

وتابع "قوبلت هذه الآثار السلبية جزئيًا بارتفاع الإيرادات من حقوق البث التلفزيوني والاذاعة".

كما ارتفعت العائدات من التجارة الإلكترونية بنسبة 60 في المئة لتعويض الانخفاض في الإيرادات من الشراء المباشر بالحضور الجسدي من متاجر النادي.