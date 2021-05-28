يوفنتوس يعلن إقالة المدرب أندريا بيرلو

وشكر فريق السيدة العجوز بيرلو عبر موقعه الإلكتروني قائلاً: "شكراً لك أندريا. قبل بضعة أشهر، استهل أندريا بيرلو، رمز كرة القدم العالمية، مغامرته الجديدة وهي الأولى له كمدرب".

مضيفاً: " للقيام بهذه الخطوة، عليك أن تكون شجاعاً خاصة في هذه الفترة التي تتميز بآلاف الصعوبات جراء جائحة كورونا".

وأردف يوفنتوس قائلاً: " حاولنا جلب أفكاره وتجربته للفريق، ففي غضون أشهر توّج الفريق بلقبين مع بيرلو (السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا) إلى جانب انتصارات رائعة في أصعب الملاعب. لا نشك في أن ينحت أندريا مسيرة رائعة كمدرب في المستقبل".

وختم فريق السيدة العجوز: "نشكر المايسترو ونتمنى له حظاً سعيداً".

وكان بيرلو بطل العالم عام 2006 قد أعرب عن رغبته الأسبوع الفائت في الاستمرار مع "السيدة العجوز" قائلاً "كان موسماً تعلمت الكثير فيه (...) هل أريد أن أبقى في المنصب؟ نعم بالطبع أريد، أحب كرة القدم، أحب التدريب ولكن النادي سيقرر".

وفي سياق متصل، أفاد مراسلنا في إيطاليا الخميس أنّ ماسيميليانو أليغري عاد لتدريب نادي يوفنتوس.

وتأتي عودة أليغري عقب الموسم المخيّب لأندريا بيرلو، إذ احتل زعيم إيطاليا وحامل اللقب المركز الرابع في الموسم الماضي، وانتظر تعثر نابولي في المرحلة الأخيرة كي يضمن تأهله إلى دوري أبطال أوروبا.

وتأتي عودة أليغري بعد انفصاله عن السيدة العجوز في 2019، بعد نجاحات لافتة تأثرت بعدم فوزه بدوري الأبطال.

ولم يكن يوفنتوس راضياً عن ساري الذي حلّ مكان أليغري قبل أن يتم استبداله بأندريا الذي يبدو بحاجة للمزيد من الوقت لفرض اسمه بين كبار المدربين في إيطاليا.



