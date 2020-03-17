يوفنتوس يعلن إصابة ماتويدي بفيروس كورونا

وهذا اللاعب الثاني من يوفنتوس الذي يصاب بفيروس كورونا بعد زميله دانييلي روغاني.

تنبيه: تم إكتشاف حالة ثانية من فيروس الكورونا للاعب من صفوف الفريق



نتمنى الشفاء العاجل للاعبنا بلايس ماتويدي



#فورزا_ماتويدي pic.twitter.com/xLoalisBRS — JuventusFC (@Juventusfcar) March 17, 2020



وذكر يوفنتوس أنّ ماتويدي في عزلة بالمنزل وحالته الصحية جيدة كما أنّه بدون أعراض.

وأضاف يوفنتوس: "اللاعب في عزلة منزلية طوعية منذ الأربعاء الفائت الموافق 11 مارس" مشيراً إلى أنّه سيستمر بمراقبته وسيخضع للنظام الصحي المتبع.



ويحتفل ماتويدي الشهر المقبل بميلاده الثالث والثلاثين، وقد مدّد مؤخراً عقده مع يوفنتوس حتى حزيران/يونيو 2021 بعدما شارك هذا الموسم في 31 مباراة.

ولحق ماتويدي بزميله روغاني الذي أصبح الأربعاء أول لاعب من دوري الدرجة الأولى يعلن عن اصابته بفيروس كورونا المستجد الذي وصل عدد ضحاياه في العالم إلى نحو 7500 شخص حتى الثلاثاء، ما أدى إلى وضع الفريق وطواقمه الفنية والطبية وحتى رئيس النادي أندريا أنييلي في الحجر الصحي الطوعي.

وتعد إيطاليا أكثر الدول تضرراً بفيروس "كوفيد-19" في أوروبا، وهي أعلنت وقف النشاط الرياضي كاملاً حتى الثالث من نيسان/أبريل، ضمن سلسلة إجراءات قاسية شملت إغلاق كلّ المتاجر باستثناء الصيدليات وتلك التي تبيع المنتجات الغذائية، وحتى مساء الثلاثاء، أعلنت إيطاليا تسجيل 2503 وفيات و31,506 إصابات بالفيروس.

وعبث فيروس كورونا بالأحداث الرياضية في العالم وعانى منه العديد من نجوم كرة القدم خاصة في إيطاليا وإسبانيا.