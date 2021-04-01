يوفنتوس يعلن إصابة بونوتشي بـ"كوفيد-19"



وجاء في بيان نشره الفريق الإيطالي: "خضع ليوناردو بونوتشي لمسحة طبية بعد العودة من المشاركة مع المنتخب الإيطالي والتي أثبتت إصابته بعدوى فيروس كورونا (كوفيد-19) واللاعب في الحجر الصحي حالياً".



ولفت فريق السيدة العجوز أيضاً إلى أن مدافعه التركي ميريه ديميرال (23 عاماً) أصيب بالجائحة أثناء تواجده مع منتخب بلاده، وعاد إلى تورينو على متن رحلة طبية مصرح بها من قبل السلطات المختصة، ويلتزم بالحجر الصحي في فندق النادي.

وسيغيب المدافعان عن مباراة الديربي أمام تورينو السبت ضمن المرحلة 29 من الـ "سيري أ".

وقال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الأربعاء إن أربعة من أعضاء المنتخب أصيبوا بالفيروس خلال النافذة الدولية.

وخضع المنتخب الإيطالي بأكمله للاختبار في صوفيا الاثنين وجاءت النتائج سلبية، لكن أحد العاملين اشتكى الثلاثاء من عوارض خفيفة مصحوبة بالتهاب في الحلق، قبل أن يتم عزله، وعاد إلى إيطاليا حيث جاءت نتيجة اختباره إيجابية.

