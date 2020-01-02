يوفنتوس يضم كولوشيفسكي ويبقيه معاراً لبارما

وأورد نادي "السيدة العجوز" في بيان الخميس إنه "تعاقد مع اللاعب من أتالانتا، لكنه سيكمل الموسم معارا الى بارما".

وأكد يوفنتوس أن اللاعب البالغ 19 عاما، وقع عقدا لخمسة مواسم، لقاء 35 مليون يورو تضاف إليها تسعة ملايين من الحوافز والمكافآت.

وكانت تقارير صحافية إيطالية قد أفادت في وقت سابق اليوم أن الصفقة باتت شبه منجزة، وأن اللاعب خضع للفحص الطبي في تورينو.

ونقل بيان يوفنتوس عن مدربه ماوريتسيو ساري تأكيده أن كولوشيفسكي سيكون "لاعبا مهما في خط وسط يوفنتوس" الذي كسب السباق للتعاقد معه، متفوقا على إنتر ميلان ومدربه أنتونيو كونتي متصدر الترتيب بفارق الأهداف عن يوفنتوس الثاني بعد 17 مرحلة من الدوري هذا الموسم.

من جهته قال اللاعب، بحسب بيان النادي، "أنا سعيد جدا، لم يكن ممكنا للعام 2020 أن يبدأ بشكل أفضل (...) هذا يوم مهم بالنسبة إلي ولأصدقائي وعائلتي ولكل من عمل معي".

وتابع "يوفنتوس هو من أكبر الأندية في العالم (...) عندما أتيحت لي الفرصة (للانضمام الى الفريق)، لم أتردد".

وساهم كولوشيفسكي في حلول بارما في المركز السابع في الدوري الإيطالي راهنا وبتسجيل أربعة أهداف وسبع تمريرات حاسمة في 17 مباراة لفريقه، لينال جائزة افضل لاعب في الدوري في شهر كانون الأول/ديسمبر بعد مساهمته في 46% من أهداف فريقه.

ووصل كولوشيفسكي، صاحب القوة البدنية الهائلة، إلى أتالانتا عام 2016 من برومابوجكارنا السويدي، قبل انتقاله على سبيل الاعارة الى بارما الصيف الماضي ليحصل على فرصة اكبر للعب كأساسي.

وخاض اللاعب مباراة دولية واحدة مع منتخب السويد (في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعدما حمل ألوان منتخب مقدونيا تحت 17 عاما).