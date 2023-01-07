يوفنتوس يصعد إلى المركز الثاني مؤقتاً

ووقف الفريقان دقيقة صمت قبل المباراة بعد وفاة قائد يوفنتوس السابق جانلوكا فيالي الذي لعب في صفوف "بيانكونيري" بين 1992 و1996 وقاده للفوز بآخر ألقابه الأوروبية قبل ربع قرن.

ويدين يوفي بفوزه إلى قائده البرازيلي دانيلو (86) الذي سجّل هدفاً قاتلاً هو الأول له هذا الموسم، أهدى فيه فريق المدرب ماسيميليانو أليغري الفوز الثامن تواليًا في الـ "سيري أ".

ورفع فريق "السيدة العجوز" رصيده إلى 37 نقطة، متقدمًا بنقطة واحدة عن ميلان الثالث والذي يستقبل روما في سان سيرو الأحد. فيما قلّص الفارق مع نابولي المتصدر إلى أربع نقاط الذي يحلّ ضيفاً على سمبدوريا في اليوم ذاته.

وتجمد رصيد أودينيزي الذي كان قاب قوسين أو أدنى من انتزاع نقطة ثمينة من معقل يوفنتوس، عند 25 نقطة في المركز الثامن.

كما فشل أودينيزي الذي غاب عنه لاعبه الإسباني جيرار دولوفو في تحقيق الفوز للمباراة التاسعة توالياً.

وجاء فوز يوفنتوس في أفضل توقيت قبل أقل من اسبوع على المواجهة النارية المرتقبة أمام نابولي على ملعب الأخير.

وعانى يوفنتوس الأمرَين للخروج بالنقاط الثلاث ومواصلة سلسلة انتصاراته التي بدأها في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2022، في حين كان أودينيزي الطرف الأفضل في الشوط الاول، مع حذر لافت في أداء أصحاب الأرض.

وهو الفوز الثامن توالياً لفريق يوفنتوس، في سلسلة لم تهتز خلالها شباكه بأي هدف.

غير انّ الشوط الاول لم يشهد فرصا كثيرة من الجانبين، لينتهي بالتعادل السلبي.

وأجرى أليغري سلسلة تغييرات بعد ربع ساعة من انطلاق الشوط الثاني، فدفع بالأرجنتيني لياندرو باريديس الفائز بكأس العالم، وفيديريكو كييزا والبولندي أركاديوس ميليك، وسط هيمنة كاملة ليوفنتوس على الكرة والتي بلغت 75 في المئة.

وبعد سعي حثيث من قبل اصحاب الارض، نجحوا في خرق دفاع أودينيزي وانتزعوا هدف التقدم عن طريق دانيلو (86) بعد تمريرة متقنة من البديل كييزا الذي استقبل كرة طويلة بصدره من البديل الآخر باريديس ليحولها للبرازيلي الخالي من الرقابة ويسكنها في الشباك بسهولة.

وتختتم مباريات السبت بمواجهة انتر الرابع أمام مضيفه مونتسا.

فوز قاتل لفيورنتينا

وحقق فيورنتينا فوزا قاتلاً على ضيفه ساسوولو 2-1.

على ملعب أرتيميو فرانكي في فلورنسا، وفيما كانت المباراة متجهة نحو تعادل ايجابي بعدما منح ريكاردو سابونارا التقدم لفيونتينا (48) ثمّ عادل دومينيكو بيراردي لساسوولو (57 من ركلة جزاء)، خطف صاحب الارض الفوز بفضل الاسباني نيكو غونزاليس من ركلة جزاء (90+1).

ونجح غونزاليس في تسجيل هدفه الأول بعد أن غاب عن الملاعب لأشهر عدّة، وبدا عليه التأثر بعدما سجّل ركلة الجزاء اثر لمسة يد داخل المنطقة على لاعب ساسوولو البرازيلي روان تريسولدي.

وتقدم فيورنتينا الى المركز التاسع مؤقتاً برصيد 23 نقطة، فيما يحتل ساسوولو المركز السادس عشر بـ 16 نقطة.

وحقّق فيورنتينا فوزه الأول بعد مباراتين عقب تعادله امام مونتسا 1-1 في الجولة الماضية وخسارته أمام ميلان في الجولة 15، فيما بقي ساسوولو من دون فوز للمباراة السادسة تواليًا.

