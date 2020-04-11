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الدوري الإيطالي

يوفنتوس يريد التعاقد مع لاعب من ريال مدريد

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أعلنت الصحافة الاسبانية اليوم السبت عن استعداد يوفنتوس الإيطالي لتقديم عرض رسمي للتعاقد مع لاعب ريال مدريد الإسباني المعار إلى أرسنال الإنكليزي.

REUTERS

وأكدت صحيفة " Mundo Deportivo" بأن يوفنتوس يتجهز لاستهلال المفاوضات مع اللاعب داني سيبايوس، المعار من ريال مدريد إلى أرسنال.

ويتعين على سيبايوس العودة مع نهاية الموسم الحالي لفريق ريال مدريد لكنه يعلم بأنه لن يبقى في الفريق الملكي الذي ينوى اعارته مجدداً لأحد الأندية التي عبرت عن استعدادها للتعاقد معه على غرار فالنسيا وريال بيتيس.

وأشارت الصحافة الاسبانية بأن نادي أرسنال الإنكليزي يسعى للتعاقد بصفة نهائية مع اللاعب السابق لنادي بيتيس.

وبحسب المعطيات والحيثيات القادمة من مدينة تورينو، فإن فريق السيدة العجوز سيقترح على سيبايوس ما بين 4.5 و5 مليون يورو في الموسم الواحد.   
 

يوفنتوس الإيطالي
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