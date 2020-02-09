يوفنتوس يتفاوض مع ديبالا لتجديد عقده

وسجل ديبالا (26 عاماً) هذا الموسم 11 هدفاً في 29 مباراة ضمن جميع المسابقات.

وجاء ديبالا إلى يوفي عام 2015، ويرتبط بعقد حتى عام 2022، لكن فريق السيدة العجوز يسعى إلى المحافظة عليه لأطول مدة ممكنة.

وقال باراتيتشي قبل خسارة متصدر الدوري الإيطالي أمس أمام فيرونا 2-1: "إنه رقم 10 لدينا، إنه أساسي، نحن نعرف قيمته وما يمثله، لقد بدأنا بالفعل بعض المناقشات الأولية، قبل نحو شهر، واتفقنا على مزيد من النقاش مع نهاية الموسم".

يتصدر يوفي ترتيب الدوري بفارق 3 نقاط عن إنتر الذي تنتظره مواجهة صعبة أمام جاره ميلان في ديربي الغضب الليلة.