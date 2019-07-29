يوفنتوس يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي بملاقاة بارما

وسيبدأ يوفنتوس حملة الدفاع عن لقبه خارج أرضه عندما يلتقي بارما في الخامس والعشرين من أب/أغسطس القادم، في مباراة تحمل ذكريات خاصة للحارس الأسطوري بوفون.

وانتصر يوفنتوس في الموسم الماضي على أرض بارما 2-1 ذهاباً لكنه سقط في فخ التعادل في لقاء العودة 3-3.

وفي ذات السياق ستكون مهمة إنتر بقيادة مدربه الجديد كونتي أقل تعقيداً عندما يستضيف الصاعد من الدرجة الثانية ليتشي في المرحلة الأولى.

أما الوصيف نابولي فسيلاقي فيورنتينا في قمة مبكرة، وهذه بقية مباريات المرحلة الأولى:

كالياري – بريشيا

هيلاس فيرونا – بولونيا

روما – جنوى

سامبدوريا – لاتسيو

سبال – أتالانتا

تورينو – ساسولو

أودينيزي - ميلان

