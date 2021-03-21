يوفنتوس يؤكد تمسكه ببيرلو ورونالدو

وخسر يوفنتوس بشكل مفاجئ أمام ضيفه بينيفينتو 1-صفر الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقال المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيتشي بعد اللقاء: "كانت مباراة غير متوقعة، أنا هنا للتذكير بأننا منحنا الجمهور الكثير من السعادة خلال أعوام طويلة، لكننا منحناهم اليوم خيبة أمل، كان أداءً سيئاً لكن الحملة تستمر، إذا كنت تلعب ليوفنتوس فأنت معتاد على الضغط".



وعن إمكانية رحيل بيرلو ورونالدو في نهاية الموسم، أجاب: "كلا، لدينا مشروع بدأناه الموسم الماضي ومباراة واحدة لن تغير وجهة نظرنا أو استراتيجيتنا، هذا المسار يتواصل ونحن سعداء بما حققناه، هذا يوفنتوس، لدينا كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم ونحن متمسكون به بشدة".



وتوقف رصيد يوفنتوس عند 55 نقطة بفارق 10 نقاط عن إنتر المتصدر.

