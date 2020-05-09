يوفنتوس "لن يستسلم" في حسم التعاقد مع أرتور- برشلونة

وأكدت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية بأن فابيو باراتيسى، المدير الرياضي لفريق يوفنتوس الإيطالي، يعمل على تغيير رأي اللاعب البرازيلي أرتور ميلو الذي أكد بأنه يريد البقاء مع برشلونة، نافياً الشائعات حول إمكانية انتقاله إلى إيطاليا.

وقال الدولي البرازيلي في بيان نشرته وسائل اعلام إسبانية "هناك دائماً تكهنات، ولكن بصدق أن فكرتي واضحة للغاية، الخيار الوحيد الذي يثير اهتمامي هو الاستمرار في برشلونة، أنا متأكد حقاً من ذلك، أنا هادئ".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً "أشعر أنني بحالة جيدة جداً هنا وأريد أن أشكر النادي والجهاز الفني على ثقتهم بي. وهذا سبب آخر يعزز رغبتي في الاستمرار هنا".

وأكد يوفنتوس للصحيفة الإيطالية المقربة من فريق السيدة العجوز، بأنه لن يستسلم ويفعل كل ما في وسعه من أجل اقناع اللاعب بالقدوم إلى تورينو.

واعترف فابيو باراتيسى بأنه قام ببعض المحادثات مع فريق برشلونة الأسبوع الماضي خاصة بعد أن قالت صحيفة " إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن الفريق الكاتالوني على علم برغبة بطل إيطاليا في التعاقد مع أرتور. وزعم ذات المصدر بأن إدارة جوسيب ماريا بارتوميو أعطت الضوء الأخضر لتلك المفاوضات.

وأكدت وسائل إعلام إيطالية بأن تمسك اللاعب البرازيلي برفضه الانتقال إلى إيطاليا سيعقد من مسألة رحيل البوسني ميراليم بيانيتش إلى برشلونة إلا إذ طرح الفريق الإسباني اسم اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش في الصفقة.

وكانت قد كشفت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن بيانيتش (30 عاماً) أعطى موافقته للانتقال من يوفنتوس إلى برشلونة.