يوفنتوس للضغط على إنتر والذهاب بثقة للسوبر

وتم تقديم موعد المباراة إلى الأربعاء بسبب ارتباط فريق "السيدة العجوز" بمواجهة كأس السوبر المرتقبة ضد لاتسيو في العاصمة السعودية الرياض في 22 من الشهر الحالي، وهو سيخوضها بمعنويات عالية بعد فوزه في المرحلة السابقة على أودينيزي 3-1 بفضل الثنائية الأولى هذا الموسم لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ودفع مدرب "يوفي" ماوريتسيو ساري بالثلاثي الهجومي "الناري" رونالدو والأرجنتينيين غونزالو هيغوايين وباولو ديبالا معاً للمرة الأولى هذا الموسم أمام أودينيزي، ما أعاد الفريق إلى سكة الانتصارات بعد الخسارة الأولى لفريق مدينة تورينو أمام لاتسيو 1-3 في المرحلة 15.

علق رونالدو الذي سجل للمباراة الرابعة توالياً في مختلف المسابقات، على انتصار فريقه بالقول "أهم شيء كان الفوز، على الرغم من أنه كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف".

وتابع صاحب تسعة أهداف في الـ "سيري أ" هذا الموسم "أعتقد أنها طريقة جيدة للعب ومن المهم أن نلعب مع جرعة كبيرة من الثقة. المسألة لا تتعلق بالأداء الفردي، ولكن بكيفية أن نعمل بطريقة جماعية".

وأثبت رونالدو نجاعته التهديفية بعد فترة صعبة مر بها في بداية الموسم تخللها إخراجه من الملعب مرتين من قبل ساري، الأمر الذي لم يعجب لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، ليعود بقوة ويسجل خمسة أهداف في مبارياته الأربع الأخيرة، رافعاً رصيده إلى 11 هدفاً في 19 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم.

وكانت مباراة أودينيزي فرصة للحارس الأسطوري جانلويجي بوفون لحفر اسمه في تاريخ يوفنتوس، حيث خاض مباراته الـ 478 في الدوري المحلي، ليتساوى مع المهاجم الأسطوري للنادي أليساندرو ديل بييرو.

ويدرك يوفنتوس جيداً أن مباراته أمام سمبدوريا الأربعاء لن تكون سهلة أمام خصم يحتل المركز السادس عشر ويريد الابتعاد أكثر عن منطقة الهبوط، وهو يسعى لتحقيق فوزه الثاني توالياً بعدما كان تغلب على جنوى بهدف وحيد في المرحلة السابقة.

