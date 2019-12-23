ياكيني يخلف مونتيلا على رأس الإدارة الفنية لفيورنتينا

وسيخلف المدرب البالغ من العمر 55 عاماً، مونتيلا الذي أقيل السبت غداة الخسارة أمام روما 1-4 في افتتاح مباريات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الايطالي، وتراجع الفريق إلى المركز 15 في الترتيب، بفارق ثلاث نقاط فقط عن أول المراكز المؤدية إلى الهبوط للدرجة الثانية.

وقال مالك فيورنتينا روكو كوميسو "الترتيب الحالي للفريق أرغمنا على تغيير المدرب"، موضحا أنّ اختيار ياكيني يعود "لارتباطه بفلورنسا وفيورنتينا. علينا أن نبقى موحّدين ونعود الى المسار الصحيح في أسرع وقت ممكن".

ودافع ياكيني عن ألوان فيورنتينا خلال مسيرته كلاعب، وخاض في صفوفه 127 مباراة بين العامين 1989 و1994.

وخلال مسيرته التدريبية التي بدأت عام 2002، تولّى ياكيني الإشراف على أندية إيطالية عدة أبرزها سمبدوريا وباليرمو وساسوولو وأودينيزي.

ولم يشغل المدرب الجديد أي منصب منذ إقالته من مهام الإدارة الفنية لإمبولي في آذار/مارس الماضي.

ومن المقرر أن يقدّم فيورنتينا مدربه الجديد في 28 كانون الأول/ديمسبر، قبل أن يعاود الفريق التمارين استعداداً لاستئناف الدوري بعد العطلة الشتوية، وذلك في المرحلة الثامنة عشرة التي تنطلق في الخامس من كانون الثاني/يناير، والتي يحلّ فيها فيورنتينا ضيفاً على بولونيا في اليوم التالي.

وجاء إقصاء مونتيلا بعد سلسلة من النتائج السيئة، اذ حصد النادي نقطتين فقط في مبارياته السبع الأخيرة، كما تعرض لثماني هزائم منذ بداية الموسم الحالي ما جعله يتراجع الى المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة.

وكان مونتيلا (45 عاما) قد عاد للاشراف على فيورنتينا في نيسان/أبريل الماضي، بعد محطة أولى بين عامي 2012 و2015، وساهم في إبقائه في دوري الاضواء، علما أن المهاجم الايطالي الدولي السابق خاض تجارب تدريبية مع كل من سمبدوريا وميلان وإشبيلية الاسباني.