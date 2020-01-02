"يافع" مميز بصدد الانتقال إلى يوفنتوس

ونشر يوفنتوس عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صوراً للمهاجم اليافع (19 عاماً) وهو بصدد القيام بالفحوصات الطبية الروتينية.

وتميز اللاعب الدولي السويدي في النصف الأول من الموسم مع فريق بارما (معاراً له من أتالانتا) بعد أن نجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة 7 أهداف خلال 17 مباراة.

ومن المنتظر أن يوقّع كولوشيفسكي، من أصل مقدوني، في الساعات القليلة القادمة مع فريق السيدة العجوز ثم يعود لفريق بارما ليكمل معه ما تبقى من الموسم الحالي.

وسيوقع اللاعب اليافع عقداً يمتد لـ5 مواسم مقابل 40 مليون يورو ستعود لخزينة نادي أتالانتا.



