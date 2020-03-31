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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي

وكالة: لاعبو إنتر وكونتي وافقوا على تخفيض رواتبهم

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أفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" اليوم الثلاثاء أنّ إنتر بات قريباً من تخفيض رواتب لاعبيه مع مدرب الفريق كونتي بعد أخذ موافقتهم الأولية.

AFP

وأشارت مصادر أنسا أنّ كونتي وقائد الفريق سمير هاندانوفيتش قد تحملوا مسؤولياتهم مع بقية اللاعبين ووافقوا فعلياً على إجراءات تخفيض الرواتب بانتظار المزيد من التفاصيل عن طريقة التنفيذ.

وأتت موافقة عناصر فريق إنتر على تخفيض رواتبهم حتى نهاية الموسم عقب تفشي فيروس كورونا حول العالم وتسببه بإيقاف معظم النشاطات الرياضية.

وأضر فيروس كورونا (كوفيد-19) بالسياسة المالية لأكبر الأندية العالمية وأجبرها على اتخاذ خطوات فعلية في تخفيض رواتب موظفيها وخاصة اللاعبين، كما حدث مع يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني.

ويحتل إنتر المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الإيطالي بفارق تسع نقاط عن يوفنتوس المتصدر علماً أنّ كتيبة كونتي لعبت مباراة أقل.

ولم يتخذ أيّ قرار حاسم بشأن الموعد النهائي لاستكمال موسم الدوري الإيطالي نظراً للحجر الصحي الذي فرضه وباء كورونا حول العالم وفي إيطاليا التي تعد إحدى الأكثر الدول تضرراً بتبعات هذا الفيروس.

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