وفاة سيموني مدرب إنتر ميلان السابق

وقاد سيموني تشكيلة تضم البرازيلي رونالدو للفوز بكأس الاتحاد الأوروبي.

ودرب سيموني العديد من الأندية في إيطاليا إضافة إلى نادي تشسكا صوفيا البلغاري خلال مسيرة تدريبية حافلة استمرت أكثر من 30 عاماً.

وانضم إلى إنتر قبل بداية موسم 1997-1998 في نفس توقيت التعاقد مع البرازيلي رونالدو من برشلونة وقادهم لاحتلال المركز الثاني في الدوري الإيطالي خلف يوفنتوس والتأهل لنهائي كأس الاتحاد الأوروبي حيث فازوا على لاتسيو 3-صفر.

وقال سيموني، الذي كان مريضاً منذ إصابته بسكتة دماغية في حزيران/يونيو الماضي، "تعلمت من رونالدو أكثر مما تعلمه مني في ذلك الموسم".

لكن إنتر استغنى عن خدماته بعدها مباشرة في تشرين الثاني/نوفمبر بعد سلسلة من النتائج السيئة في اليوم ذاته الذي حصل فيه على جائزة أفضل مدرب في العام.

وقال إنتر في بيان: "تحلى سيموني بالتواضع وهو ما انعكس على أسلوبه العملي في كرة القدم حيث كان يحقق أقصى استفادة من الامكانات المتاحة. سنتذكره دائماً بشعره الأبيض وحب الجماهير والفترة التي استمتع فيها المدرب والفريق بوجود رونالدو".



