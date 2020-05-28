وزير الرياضة الإيطالي يوافق على استئناف دوري كرة القدم

أعلن وزير الرياضة فينتشينزو سبادافورا اليوم الخميس موافقته لاستئناف مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم، معلنا أنه سيجتمع مع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي لتقديم الموعد ومحاولة جعله في 13 يونيو بدلاً من 20 علما أن الموعد الأخير أي تاريخ ٢٠، هو المحدد حاليا للاستئناف.

وجرى اجتماع بالفيديو تم خلاله اتخاذ هذا القرار الحاسم، بمشاركة رابطة الدوري الإيطالي ووزير الرياضة ورابطة اللاعبين ورابطة الأطباء الرياضيين الإيطاليين.

وكان الدوري الإيطالي توقف بسبب جائحة كورونا، حيث تم لعب المباراة الأخيرة في 9 مارس الفائت خلف أبواب مغلقة.

ولا تزال هناك أربع مباريات معلقة من الأسبوع 25 تم تأجيلها ويفترض أن تكون الأولى على الجدول عند الاستئناف.