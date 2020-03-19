هيغوايين يغادر إيطاليا متجهاً إلى الأرجنتين

وأشارت التقارير إلى أن هيغواين استأذن يوفنتوس لكي يترك الحجر الصحي الذي وضع فيه الفريق بأكمله مع الطواقم الفنية والطبية وحتى رئيس النادي أندريا أنييلي، وذلك من أجل زيارة والدته المريضة في الأرجنتين، كاشفة بأن نتيجة فحص المهاجم البالغ من العمر 32 عاماً جاءت سلبية في ما يخص فيروس "كوفيد-19".

وبما أن إيطاليا فرضت قيوداً مشددة على السفر وجميع الرحلات إلى الأرجنتين متوقفة، انتقل هيغواين مع عائلته بطائرة خاصة إلى فرنسا في وقت متأخر من الأربعاء، ثم إلى إسبانيا ومنها إلى أميركا الجنوبية، بحسب ما أفادت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية وصحيفة "غازيتا ديلو سبورت".

وكشفت "غازيتا ديلو سبورت" أيضاً بأن لاعبي الوسط الألماني سامي خضيرة والبوسني ميراليم بيانيتش غادرا تورينو للتواجد إلى جانب عائلتيهما، في حين بقي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في فونشال حيث كان يزور والدته المريضة، وهو في عزلة اختيارية مع عائلته.





