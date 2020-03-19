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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي

هيغوايين يغادر إيطاليا متجهاً إلى الأرجنتين

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رغم أن كامل فريق يوفنتوس في الحجر الصحي بعد ثبوت تعرض لاعبيه دانييلي روغاني والفرنسي بلاز ماتويدي للإصابة بفيروس كورونا المستجد إلا أن اللاعب غونزالو هيغوايين غادر إلى الأرجنتين الأربعاء ليلاً.

REUTERS

وأشارت التقارير إلى أن هيغواين استأذن يوفنتوس لكي يترك الحجر الصحي الذي وضع فيه الفريق بأكمله مع الطواقم الفنية والطبية وحتى رئيس النادي أندريا أنييلي، وذلك من أجل زيارة والدته المريضة في الأرجنتين، كاشفة بأن نتيجة فحص المهاجم البالغ من العمر 32 عاماً جاءت سلبية في ما يخص فيروس "كوفيد-19".

وبما أن إيطاليا فرضت قيوداً مشددة على السفر وجميع الرحلات إلى الأرجنتين متوقفة، انتقل هيغواين مع عائلته بطائرة خاصة إلى فرنسا في وقت متأخر من الأربعاء، ثم إلى إسبانيا ومنها إلى أميركا الجنوبية، بحسب ما أفادت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية وصحيفة "غازيتا ديلو سبورت".

وكشفت "غازيتا ديلو سبورت" أيضاً بأن لاعبي الوسط الألماني سامي خضيرة والبوسني ميراليم بيانيتش غادرا تورينو للتواجد إلى جانب عائلتيهما، في حين بقي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في فونشال حيث كان يزور والدته المريضة، وهو في عزلة اختيارية مع عائلته.
 


 

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