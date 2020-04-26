ناينغولان يبقي باب العودة إلى روما مفتوحاً

انضم الدولي البلجيكي السابق رادجا ناينغولان إلى روما قادماً من كالياري في عام 2014، ليثبت نفسه كلاعب مميرز في العاصمة الإيطالية قبل مغادرته في عام 2018 إلى إنتر.

ثم عاد اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً إلى كالياري على سبيل الإعارة لكن يؤكد أن العودة إلى الذئاب ممكنة.

وقال ناينغولان على إنستاغرام: "سأعود إلى روما، إذا كانت الظروف مناسبة. الباب مفتوح دائماً".

وتابع: "عشت سنوات جميلة هناك، حيث يحبونني، حيث كنت دائماً أعطي كل شيء".

وعلى الرغم من انتقاله إلى اللعب في نادٍ كبير هو إنتر ميلان، أوضح ناينغولان أن مغادرة روما كانت مؤلمة.

وقال ناينغولان "لقد كان خياري للذهاب إلى إنتر، كان لديهم سباليتي، الذي قضيت معه وقتاً طيباً في روما، كان خياري سهلاً. سباليتي، بالنسبة لي هو أفضل من دربني على الإطلاق، ولكن إذا سألتني إذا كنت أكثر سعادة في إنتر مما كنت عليه في روما كنت سأجيبك لا".

وفسر ذلك بالقول "ربما لم أكن نفسي".