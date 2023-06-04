نابولي يودع سباليتي بفوز ويرفع الكأس أخيرًا



افتتح النيجيري فيكتور أوسيمهن التسجيل من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه منتصف الشوط الأول، مسجلا هدفه الـ26 في الدوري هذا الموسم ليحرز لقب الهداف.

وضمن البديل الأرجنتيني جوفاني سيميوني الفوز بتسديدة رائعة بعيدة المدى قبل خمس دقائق من النهاية واحتفل برفع قميص لنابولي سبق أن ارتداه أسطورة النادي مواطنه دييغو ماردونا الذي قاد النادي إلى لقبيه الوحيدين سابقًا في الدوري عامي 1987 و1990.

وبعد أن قاد نابولي إلى إنهاء الموسم مع 90 نقطة وبفارق 16 نقطة عن لاتسيو الوصيف، سيأخذ سباليتي إجازة لمدة سنة ولن يتولى الإشراف على أيّ فريق بعد أن أصبح عن 64 عامًا أكبر مدرب يتوج بطلاً في الدوري الإيطالي.



كما وقفت الجماهير تصفيقًا لمهاجم سمبدوريا الحالي ونابولي السابق فابيو كوالياريلا الذي خرج باكيًا بعد أن خاض على الأرجح عن 40 عامًا مباراته الأخيرة في الدوري الإيطالي.

وتبعت المباراة مراسم تتويج نابولي على أرض الملعب.