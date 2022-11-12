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الدوري الإيطالي

نابولي يواصل نتائجه الملفتة

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واصل نابولي نتائجه الرائعة بتغلبه على ضيفه أودينيزي بثلاثة أهداف لاثنين اليوم السبت في المرحلة الخامسة عشرة من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

Reuters

وتناوب على تسجيل أهداف الفائز كل من النيجيري فيكتور أوسيمين (15) والبولندي بيوتر زيلنسكي (31) والمقدوني الشمالي إليف إلماس (58).

أما الخاسر فقد تكفّل بتوقيع هدفيه كل من المقدوني الشمالي إيليا نيستوروفسكي (79) والألماني لازار ساماردزيتش (82).

وهو الفوز الحادي عشر تواليًا لنابولي والثالث عشر للفريق في الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي مقابل تعادلين دون أن يتعرّض للخسارة ليرفع رصيده إلى 41 نقطة في الصدارة.

في المقابل تكبّد أودينيزي هزيمته الثالثة هذا الموسم مقابل 6 انتصارات ومثلها تعادلات ليتجمّد رصيده عند 24 نقطة.

نابولي الدوري الإيطالي أودينيزي
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