نابولي يواصل مشواره بثبات نحو لقب الدوري الإيطالي



واصل نابولي بثبات مشواره نحو لقبه الأول في الدوري الإيطالي لكرة القدم منذ 1990، بفوزه على مضيفه إمبولي 2-صفر السبت ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين السبت.



وسجل الألباني أدريان إسماعيلي الهدف الأول في مرمى فريقه عن طريق الخطأ (17)، فيما عزز النيجيري فيكتور أوسيمهن صدارته لترتيب هدافي "سيري أ" مسجلاً هدفه التاسع عشر هذا الموسم (28).



ونجح نابولي في الصمود بعد أن أكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 68 إثر طرد البرتغالي ماريو روي ببطاقة حمراء مباشرة إثر تعمده الخشونة.



ورفع الفريق الجنوبي رصيده إلى 65 نقطة ليبتعد بفارق 18 نقطة عن إنتر الثاني ليبدو قريبًا أكثر من أي وقت مضى من لقبه الثالث في تاريخه.



دخل نابولي الى المباراة بعد أن قطع أكثر من نصف الطريق لتخطي الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، بفوزه الثلاثاء ذهابًا على أرض أينتراخت فرانكفورت الألماني 2-صفر، قبل لقاء الإياب بعد أقل من ثلاثة أسابيع في إيطاليا.

و

افتتح اسماعيلي التسجيل للخصم عندما حاول تشتيت عرضية من أمام باب المرمى لكنه تابعها في شباك فريقه عن طريق الخطأ (17).

وضاعف أوسيمهن تقدم فريقه بعدما سدد الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا "كفارا" كرة قوية على المرمى تصدى لها الحارس جولييلمو فيكاريو لتتهيأ أمام النيجيري تابعها في الشباك من مسافة قريبة ليسجل للمباراة الثامنة تواليًا في الدوري (28).

وكاد يضيف هدفه الشخصي الثاني عندما انفرد بالحارس داخل المنطقة لكن الأخير تصدى برجله مبعدًا الكرة إلى ركنية.



وطرد روي إثر خطأ على البديل فرانتشيسكو كابوتو قبل أن يركله في أعلى فخذه وذلك بعد لجوء الحكم إلى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر".