نابولي يواصل انتصاراته ويعزز صدارته ولاتسيو يلحق الخسارة الأولى بأتالانتا

وسجل أوسيمهن الهدف الوحيد في الدقيقة 80 عندما تلقى كرة من البديل ماتيو بوليتانو داخل المنطقة فشل المدافع الإنكليزي كريس سمولينغ في تشتيتها، فسددها قوية بيمناه من زاوية ضيقة وأسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس البرتغالي روي باتريسيو.

وهو الفوز السابع توالياً لنابولي والتاسع في الدوري هذا الموسم، فعزز موقعه في الصدارة برصيد 29 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام مطارده الجديد ميلان حامل اللقب، فيما مني روما بخسارته الثالثة هذا الموسم والأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية.

كما هو الفوز الثاني عشر للفريق الجنوبي الساعي إلى لقبه الثالث في تاريخه والأول منذ 1989-1990، في مختلف المسابقات هذا الموسم (العلامة الكاملة في 4 جولات في مسابقة دوري أبطال أوروبا)، وبقي الوحيد دون خسارة في الدوري حتى الآن هذا الموسم بعدما سقط أتالانتا مطارده المباشر السابق أمام مضيفه لاتسيو 0-2 اليوم.

ويلعب نابولي مع ضيفه رينجرز الاسكتلندي الاربعاء المقبل في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من مسابقة دوري ابطال اوروبا، علما بأنه ضمن بلوغه ثمن النهائي.

وفي المباراة الثانية، تابع لاتسيو نتائجه الرائعة في الآونة الأخيرة وألحق الخسارة الأولى بمضيفه أتالانتا هذا الموسم عندما تغلب عليه 2-صفر.

وبكر القطب الثاني للعاصمة الذي خاض المباراة في غياب هدافه الدولي تشيرو إيموبيلي بسبب الإصابة، بالتسجيل وتحديداً في الدقيقة العاشرة عبر لاعب وسطه ماتيا تساكانيي اثر تمريرة من الدولي الإسباني السابق بيدرو، وأضاف البرازيلي فيليبي أندرسون الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني (52).

وهو الفوز السابع للاتسيو هذا الموسم والخامس في مبارياته الست الأخيرة التي لم يتذوق فيها طعم الخسارة، فرفع رصيده إلى 24 نقطة بفارق الأهداف أمام أتالانتا الذي تراجع إلى المركز الرابع بعدما فشل في استعادة المركز الثاني من ميلان.