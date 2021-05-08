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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإيطالي

نابولي يكتسح مستضيفه سبيزيا برباعية

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اقتنص نابولي فوزاً هاماً من مستضيفه سبيزيا بأربعة أهداف مقابل هدف السبت في إطار المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

beIN SPORTS

وضرب نابولي في الشوط الأول بقوة محرزاً ثلاثة أهداف متتالية عن طريق بيوتر زيلينسكي في الدقيقة 15 والنيجيري فيكتور أوسيمين في الدقيقتين 23 و44 على التوالي.

وحاول أصحاب الأرض مجاراة نابولي ونجح الفريق في تضييق الفارق بتسجيله هدفه الوحيد عن طريق روبرتو بيكولي في الدقيقة 64.

واختتم المكسيكي هيرفينغ لوزانو أهداف نابولي بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 79.

ورفع نابولي بذلك رصيده إلى 70 نقطة متقدماً للمركز الثاني مؤقتاً فيما تجمد رصيد سبيزيا عند 34 نقطة في المركز السادس عشر.

وضمن المرحلة ذاتها تعادل أودينيزي مع ضيفه بولونيا بهدف لهدف.

ورفع الفريقان رصيدهما إلى 40 نقطة في المركزين الحادي عشر والثاني عشر على التوالي.


 

أودينيزي الإيطالي نابولي الدوري الإيطالي بولونيا الإيطالي فيكتور أوسيمين سبيزيا
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