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الدوري الإيطالي

نابولي يعزّز صدارته للدوري الإيطالي

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عزّز نابولي صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز عسير على ضيفه إمبولي بهدفين دون ردّ اليوم الثلاثاء في المرحلة الرابعة عشرة من المسابقة المحلية.

AFP

وأحرز هدفي المباراة المكسيكي هيرفينغ لوزانو (69 من ركلة جزاء) والبولندي بيوتر زيلينسكي (88).

وأنهى الفريق الضيف المواجهة منقوصًا من خدمات مدافعه سيباستيانو لوبيرتو الذي أقصي من الميدان في الدقيقة 74.

وهو الفوز الثاني عشر لنابولي في الدوري الإيطالي هذا الموسم مقابل تعادلين ليرفع رصيده إلى 38 نقطة في الصدارة.

في المقابل تكبّد إمبولي خسارته السادسة في المسابقة المحلية هذا الموسم مقابل 5 تعادلات و3 انتصارات ليتجمّد رصيده عند 14 نقطة في المرتبة الرابعة عشرة مؤقتًا. 

وفي ضمن المرحلة ذاتها تعادل سبيتسيا مع ضيفه أودينيزي بهدف لمثله.

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