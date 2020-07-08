نابولي يشعل الصراع على المركز الخامس بفوزه على جنوى

وسجّل إدواردو غولدانيا (49) لصاحب الضيافة، فيما سجّل لنابولي هدافه التاريخي البلجيكي درايس مرتنز (45+1) والمكسيكي لوتزانو (66).

ورفع نابولي رصيده إلى51 نقطة بذات رصيد روما الخامس ومتقدماً على ميلان الذي أضحى سابعاً بفارق نقطتين، وتجمد رصيد جنوى عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر.

واقتنص مرتنز الهدف بتسديدة بيمناه من على مشارف المنطقة بعيداً عن متناول الحارس ماتيا بيرين بعد تمريرة بينية من إينسينيي (45+1).

وأدرك جنوى التعادل بعد أقل من خمس دقائق من بداية الشوط الثاني بضربة رأسية من غولدانيا على يمين الحارس (49).

وحسم البديل لوتزانو النتيجة لصالح نابولي بعد دقيقتين من إشراكه، وذلك بمجهود رائع حيث تقدم بالكرة وسدد من داخل المنطقة بيسراه على يمين بيرين، مستثمراً التمريرة المتقنة من خلف منتصف الملعب للإسباني فابيان رويز (66).

وفي مباراة ثانية تعادل فيورنتينا مع ضيفه كالياري سلبياً.

ويحتل الفريقان مركزين مريحين نسبياً بعيداً عن المنافسة الأوروبية أو الهبوط إلى الدرجة الثانية، وأضاف كلاهما نقطة إلى رصيده حيث أصبح لكالياري 40 في المركز الحادي عشر، وفيورنتينا الثالث عشر 35 نقطة.

وشارك لاعب فيورنتينا الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري في المباراة بعدما كان الشك يحوم حول مواصلته اللعب مع الفريق بعد تعرّض منزله الأحد لعملية سطو خلال مشاركته في المباراة ضد بارما ضمن المرحلة السابقة.

