نابولي يستعيد الصدارة وميلان في المركز الثالث

ودخل فريق المدرب لوتشانو سباليتي المباراة وهو في المركز الثاني بفارق نقطة عن أتالانتا الفائز السبت على ساسوولو 2-1، لكنه نجح في استعادة الصدارة معززاً سلسلة تضمنت الفوز محلياً على فرق مثل لاتسيو (2-1) وميلان حامل اللقب (2-1) واكتساحه في دوري الأبطال ليفربول الإنكليزي (4-1) وأياكس الهولندي مرتين (6-1 و4-2) في طريقه لحسم بطاقته الى ثمن النهائي.

وبعدما كان قريباً منه في أربع مناسبات خلال الألفية الجديدة قبل أن يكتفي بالوصافة، يبدو نابولي على أتم الاستعداد هذا الموسم لمحاولة الفوز بلقبه الأول في الدوري منذ أن توج به للمرة الثانية والأخيرة عام 1990 بقيادة الأرجنتيني الأسطوري الراحل دييغو مارادونا.

وعلى الرغم أنه لم يحقق سوى انتصار يتيم هذا الموسم، كان بولونيا نداً عنيداً لنابولي الأحد على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" وعانى الفريق الجنوبي لحسم النقاط الثلاث إذ وجد نفسه متخلفاً في الدقيقة 41 بهدف الهولندي جوشوا زيركزي بعد تمريرة من أندريا كامبياسو، إلا أنه أدرك التعادل قبيل نهاية الشوط الأول بفضل البرازيلي جوان جيزوس أثر ركلة ركنية (45).

وبعدما وضعه المكسيكي هيرفينغ لوسانو في المقدمة بمتابعته محاولة الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا في مستهل الشوط الثاني (49)، فرض بولونيا التعادل سريعاً بواسطة الغامبي موسى بارو بعد تمريرة أخرى من كامبياسو (51)، قبل أن يقول البديل النيجيري فيكتور أوسيمهن كلمته في الدقيقة 69 عقب تمريرة من المتألق كفاراتسخيليا.

ميلان في المركز الثالث

وبعد أربعة انتصارات متتالية، عجز لاتسيو عن الوصول إلى شباك ضيفه القوي أودينيزي واكتفى بالتعادل السلبي ليبقى الفريقان على المسافة ذاتها بـ21 نقطة لكل منهما.

وصبت هذه النتيجة في صالح ميلان حامل اللقب لأنه تخطاهما الى المركز الثالث بفوزه الصعب على مضيفه هيلاس فيروس 2-1، بفضل هدف متأخر لساندرو تونالي بتمريرة بينية من الكرواتي أنتي ريبيتش (81) في لقاء تقدم خلاله النادي اللومباردي بهدية من البرتغالي ميغيل فيلوسو الذي حول الكرة بالخطأ في شباك فريقه إثر عرضية لمواطنه رافايل لياو (9)، قبل أن يعادل الألماني كوراي غونتر بتسديدة تحولت من ماتيو غابيا وخدعت حارسه الروماني سيبريان تاتاروسانو (19).