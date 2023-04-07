نابولي يستعيد التوازن ويقترب خطوة جديدة من اللقب

وسجل جوفاني دي لورنتسو (18) وأنتونينو غالو (64 خطأ في مرمى فريقه) هدفي نابولي، وفيديريكو دي فرانشيسكو (52) هدف ليتشي.

وعاد الفريق الجنوبي إلى سكة الانتصارات بعد خسارته المذلة على أرضه أمام ضيفه ميلان بطل الموسم الماضي برباعية نظيفة، محققا فوزه الـ24 هذا الموسم فابتعد بفارق 19 نقطة مؤقتا في الصدارة أمام مطارده المباشر لاتسيو الذي يستضيف يوفنتوس السبت في ختام المرحلة.

واستعاد نابولي توازنه في توقيت مناسب وتحديداً قبل رحلته إلى ميلانو لمواجهة ميلان بالذات الأربعاء المقبل في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وخاض نابولي المباراة الثانية في غياب هدافه والدوري الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن بسبب الإصابة في الفخذ.

أحداث المباراة

وكان ليتشي صاحب الأفضلية في بداية المباراة وكاد يفتتح التسجيل مبكراً عبر لاعب وسطه المغربي يوسف مالح بتسديدة من داخل المنطقة إثر رأسية لزميله فيديريكو فرانشيسكو أبعدها الحارس أليكس ميريت إلى ركنية (8) انبرى لها الفرنسي ريمي أودان وتابعها فيديريكو باسكيروتو بغرابة فوق العارضة من مسافة قريبة للمرى المشرع أمامه (9).

ونجح نابولي في افتتاح التسجيل عندما مرر المدافع الدولي الكوري الجنوبي كيم مين-جاي كرة عرضية من الجهة اليمنى تابعها القائد دي لورنتسو برأسه من مسافة قريبة أسكنها على يسار الحارس فلاديميرو فالكوني (18).

وهو الهدف الثاني لدي لورنتسو في الدوري هذا الموسم.

وكاد المهاجم الدولي المكسيكي هيرفينغ لوسانو يضيف الهدف الثاني بتسديدة زاحفة من خارج المنطقة ابعدها الحارس فالكوني الى ركنية (34).

ونجح ليتشي في إدراك التعادل مطلع الشوط الثاني عندما استغل دي فرانشيسكو كرة مرتدة من العارضة إثر رأسية للغامبي أسان سيساي من مسافة قريبة فهيأها لنفسه وسددها قوية بيمناه من المسافة ذاتها على يمين ميريت (52).

واستعاد نابولي تقدمه في النتيجة بخطأ فادح للحارس فالكوني في التقاط كرة مرتدة من مدافعه غالو إثر كرة عرضية للبرتغالي ماريو روي من الجهة اليسرى (65).

وكاد المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي المعار من برشلونة الإسباني يدرك التعادل بتسديدة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الإيسر (73).

وأهدر المقدوني الشمالي إليف الماس فرصة توجيه الضربة القاضية لأصحاب الأرض عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من دي لورنتسو داخل المنطقة سددها قوية تصدى لها الحارس فالكوني (84).

