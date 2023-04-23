نابولي يخطف فوزًا قاتلاً من أرض يوفنتوس



وفي حين كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، سجل البديل جاكومو راسبادوري هدف المباراة بيسارية على الطائر من مسافة قريبة بعد عرضية من البديل الآخر المقدوني الشمالي إليف ألماس (90+3).

ورفع نابولي رصيده إلى 78 نقطة بفارق 17 نقطة عن لاتسيو الثاني وسيكون قادرًا على خطف اللقب الثالث في تاريخه رسميًا في المرحلة المقبلة قبل ست مراحل من النهاية، في حال فوزه على ضيفه المتواضع ساليرنيتانا وخسارة أو تعادل لاتسيو خارج أرضه ضد إنتر.

ودخل نابولي الى المباراة بعد خيبة الخروج من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء بتعادله على أرضه مع ميلان 1-1 عقب خسارته 0-1 ذهابًا.

أما يوفنتوس فدخلها بمعنويات عالية منتشيًا أولاً من عودته إلى المركز الثالث بعد تعليق عقوبة حسم 15 نقطة من رصيده وتأهله إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" على حساب سبورتينغ البرتغالي.

وتجمد رصيد يوفنتوس عند 59 نقطة في المركز الثالث متقدمًا بثلاث نقاط عن كل من روما الذي يحل على أتالانتا الاثنين في ختام المرحلة وميلان الخامس، وخمس نقاط عن إنتر السادس.



وبعد أن هيمن التعادل السلبي على مجريات المباراة، ظن يوفنتوس أنه خطف الفوز قبل سبع دقائق من النهاية بعد أن وصلت الكرة من مرتدة إلى البديل الأرجنتيني أنخل دي ماريا على الرواق الأيمن فتوغل داخل المنطقة مسكنًا الكرة الشباك وسط فرحة جنونية (83).

لكن الحكم ألغاه بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" وسط احتجاج لاعبي نابولي، بسبب خطأ من البولندي أركاديوش ميليك على السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا قبل المرتدة.

وألغي بعد دقائق هدف آخر للصربي دوشان فلاهوفيتش بعد تمريرة من فيديركو كييزا من داخل المنطقة، لكن الكرة خرجت من الملعب قبل ان يمررها الايطالي.



ونجح نابولي في خطف هدف الفوز عبر راسبادوري مستغلاً تمريرة عرضية لألماس تابعها على الطائر بين ساقي الحارس الدولي البولندي تشيزني (90+3).